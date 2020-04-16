Москва, , 19:51 — REGNUM В краже своих песен обвинил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева 16 апреля в своем Instagram.

По словам продюсера, он испытал шок, когда в 2007 году услышал в программе «Песня года» в исполнении Пугачевой песню «Дожди», которая была написана в 1997 году Валерием Разумовским по его оплаченному заказу. Песня вошла в альбом Разина «Ты одна на всей Земле». Разрешения на исполнение песни Пугачевой он не давал.

В краже другой своей песни — «Эльдорадо» — продюсер обвинил Валерия Леонтьева. По его словам, песню специально для него написал в 1990 году Юрий Чернавский, заказ был оплачен, и Разин стал правообладателем произведения.

Андрей Разин выразил свое возмущение не только тем, что ему не заплатили за эксплуатацию его собственности, но и тем, что «банальные ворюги» Пугачева и Леонтьев испортили песни своим скверным, на его вкус, исполнением. Продюсер для сравнения выложил в Instagram композиции в своем исполнении и в исполнении обвиненных им в нечистоплотности знаменитостей.

Напомним, талантливый предприниматель Андрей Разин прославился в конце 80-х — 90-х годах своим проектом «Ласковый май». При раскрутке юношеской поп-группы продюсер использовал весьма нестандартные коммерческие приемы. Что касается собственного песенного творчества Разина, то он выпустил всего три альбома — «Остров на двоих» (1990), «Эльдорадо» (1996) и «Ты одна на всей Земле (2000).