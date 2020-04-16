Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Онлайн трансляции и показы спектаклей Мариинского театра уже посмотрели 20,7 миллионов зрителей.

Как выяснили в театре, наибольшей популярностью пользуется русская классика. Оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского за сутки посмотрели и прослушали 1,7 миллионов посетителей, на втором месте «Хованщина» Модеста Мусоргского, опера привлекла внимание 1,4 миллиона любителей жанра.

Из балетных спектаклей самыми востребованным оказался «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина, созданный хореографом Алексеем Ратманским — им насладились 1,6 миллиона зрителей — и «Спящая красавица» Чайковского в постановке Мариуса Петипа, получившая 1,3 миллиона просмотров.

16 апреля зрителей ждет запись оперы Чайковского «Пиковая дама», поставленной Алексеем Степанюком. Ьрансляция будет доступна на онлайн-платформе Мариинки и в группах театра в соцсетях.

Напомним, из-за распространения опасного коронавируса театры в России закрыты как минимум до конца апреля.