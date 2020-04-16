Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Любимое блюдо Петра Великого — картофельные крокеты «Кьоузе» — приготовили в музее-заповеднике «Петергоф», который сейчас временно закрыт для посетителей. Рецептом блюда музей поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Описание процесса приготовления музей снабдил хештегами #VisitfromHome и #MuseumfromHome: на время ограничительных мер музей работает дистанционно, проводя виртуальные туры по всемирно известному парку фонтанов.

А приготовить блюдо очень просто: отварить 1 кг картофеля в мундире, охладить, очистить, растолочь. Добавить 2 яйца, 2 столовые ложки муки, рубленый укроп, соль. Половину батона белого хлеба нарезать на небольшие кубики (без корочки), обжарить в сливочном масле. Картофельную массу разложить на столе в виде небольших лепешек, в центр положить картофельную массу, скатать в шарики и отварить в кипящей подсоленной воде 5−7 минут.