Москва, , 16:59 — REGNUM Все необходимые меры безопасности будут соблюдены перед прямым эфиром очередного выпуска программы «Голос. Дети» 17 апреля на Первом канале.

Все участники заранее сдадут тест на коронавирус, все студии и гримерки будут продезинфицированы, каждого участника снабдят средствами индивидуальной защиты и измерят ему температуру.

По словам организаторов, весь персонал и все участники, не находящиеся в данный момент в кадре, будут в масках и перчатках, а все поверхности будут подвергать дезинфекции каждые три часа. Обычные для насыщенного эмоциями шоу рукопожатия и объятия также будут под запретом. Эфир состоится без публики, в студии будут находиться только участники и съемочная команда.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в России отменены массовые культурно-развлекательные мероприятия, а телевизионные шоу проходят без зрителей в студии.