Мельбурн, Австралия, , 15:12 — REGNUM Производство сериала по мотивам игровой серии квестов Myst сдвинулось с мертвой точки. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщают журналисты издания, у картины появился сценарист — Эшли Миллер, который известен зрителям по телешоу «Грань», а также по фильму «Люди Икс: Первый класс». Также в выпуске сериала участвуют создатели квестов Myst братья Рэнд Миллер и Робин Миллер.

Сюжет игр рассказывает о потомках древней цивилизации D'ni, которые умели создавать из своих книг порталы в параллельные миры. Каков будет сюжет нового сериала — не сообщается.

Напомним, создание сериала по мотивам Myst анонсировали шесть лет назад в 2014 году. Но далее дело до настоящего момента не продвинулось. Экранизацией игры занимается австралийская киностудия Village Roadshow.

Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.