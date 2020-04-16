Бербанк, США, 16 апреля 2020, 14:51 — REGNUM Многосерийный документальный фильм «Галерея Дисней: Мандалорец», посвященный процессу создания картины «Мандалорец», выпустит стриминговый сервис Disney+. Объявление об этом размещено в микроблоге компании в Twitter.
Премьера картины состоится 4 мая, который считается международным днем «Звездных войн».
В сериале будут представлены кадры со съемок, интервью с авторами, обсуждение технологий и спецэффектов, показано создание персонажей и прочие подробности создания картины.
Всего документальный сериал будет состоять из восьми эпизодов. При этом осенью уже стартует второй сезон «Мандалорца».