Москва, , 14:38 — REGNUM Две картины из арт-проекта Ильи Хржановского «Дау» опубликовали в сети 15 апреля на официальном сайте проекта.

Зрителям представлены картины «Дау. Наташа» и «Дау. Дегенерация». Фильмы доступны зарегистрированным пользователям по подписке. Всего в проект Хржановского входят 13 фильмов.

Цикл фильмов посвящен советскому физику Льву Ландау. Действие картины «Дау. Наташа» строится вокруг буфетчицы Наташи, работающей в исследовательском институте. Вторая картина рассказывает о событиях, также происходящих в институте, но через несколько лет.

Фильм «Дау. Наташа» вызвал скандал из-за содержащихся в нем сцен насилия и половых актов. Однако он получил признание на кинофестивале «Берлинале-2020». Статуэтку серебряного медведя получил немецкий оператор Юрген Юргес, снимавший эту картину, в номинации «Наиболее весомый художественный вклад» за операторскую работу.