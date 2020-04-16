Москва, , 13:55 — REGNUM Спектакль Новосибирского музыкального театра «Римские каникулы» стал победителем XI онлайн-кинофестиваля «Дубль дв@». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие проходило со 2 по 15 апреля. По данным организаторов, онлайн-площадку фестиваля посетили более 180 тыс. зрителей из 92 стран мира.

Мюзикл «Римские каникулы» рассказывает о принцессе одной из европейских стран, которая прибыла в Рим с официальным визитом. Устав от церемоний, она убегает на римские улицы навстречу приключениям.

Премьера состоялась 1 июня 2018 года. Режиссером мюзикла выступил Филипп Разенков. В 2019 году постановка получила две премии «Золотая маска».

В номинации «Театральный антракт» фестиваля «Дубль дв@» спектакль получил 699 голосов, что является рекордом для мероприятия. В этой же номинации была еще одна постановка — опера режиссера Дмитрия Бертмана «Турандот» театра «Геликон». За нее проголосовали 170 раз.

Оба спектакля набрали 9,3 баллов и по этому показателю разделили первое место в номинации «Театральный антракт».

Запись спектакля доступна на сайте фестиваля.