Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Музей-заповедник Петергоф закрыт для посетителей с 18 марта до особого распоряжения, однако работает онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Музей проводит для всех желающих виртуальную прогулку по знаменитому парку фонтанов с насыщенной онлайн-программой.

Так, онлайн-библиотека регулярно пополняется малоизвестными изданиями, в социальных сетях сотрудники музея делятся интереснейшими рассказами, на сайте доступны полные видеоверсии Осеннего праздника фонтанов за последние несколько лет.

Особого внимания, считают у музее, заслуживают мультимедийные проекты «Билет во дворец» и «История петровской ширмы». Яркие рисованные истории о жизни театрального художника Николая Бенуа рекомендуются для всей семьи.