Москва, , 13:28 — REGNUM Дополнительный этап шоу «Голос. Дети» пройдет 17 апреля с соблюдением мер контроля и профилактики против коронавируса. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Первого канал.

Как сообщают организаторы шоу, во всех помещениях, включая студию и гримерки, проведут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок, не исключая детей, пройдут тест на коронавирус.

Также при входе в студию каждому входящему будут производить замер температуры и выдавать средства защиты. Без средств защиты будут находиться только люди на сцене, попадающие в кадр.

Также в пресс-службе сообщили, что зрителей в студии не будет. Участие во всем процессе будет принимать только минимально необходимое количество людей: ведущие, выступающие и технические специалисты, обеспечивающие трансляцию прямого эфира.