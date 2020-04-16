Мадрид, , 13:04 — REGNUM Чилийский писатель Луис Сепульведа, госпитализированный в конце февраля в результате заражения коронавирусом, скончался на севере Испании, заявили 16 апреля в издательстве «Тускетс», сообщает Le Parisien.

«Писатель Луис Сепульведа умер в Овьедо», — подчеркнула пресс-служба издательства, имея в виду город на севере Испании.

«Команда издательства «Тускетс» глубоко сожалеет об этой потере», — добавили в издательстве.

Напомним, чилийский писатель Сепульведа за свою жизнь был удостоен ряда государственных и международных премий, а также стал кавалером французского Ордена искусств и литературы. Мировую известность ему принес его роман «Старик, который читал любовные романы».