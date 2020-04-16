Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Первый трейлер биографической драмы Джоша Транка «Лицо со шрамом», рассказывающей о последних днях знаменитого американского гангстера Аль Капоне, появился в сети. Трейлер опубликован на канале дистрибьютора Vertical Entertainment в YouTube.

Роль Капоне в фильме играет актер Том Харди. Также в фильме участвуют Ноэль Фишер, Кайл Маклахлен, Мэтт Диллон и другие актеры.

По сюжету фильма, гангстер возвращается из тюрьмы. Он тяжело болен и не имеет прежнего достатка и друзей. Капоне живет воспоминаниями и начинает сходить с ума. Пока он окончательно не забыл все, агент ФБР пытается раскрыть главную тайну гангстера — найти, где спрятана огромная сумма денег.

Премьера картины состоится 12 мая на многих стриминговых ресурсах. После завершения пандемии коронавируса Транк намеревается выпустить фильм в кинотеатрах.