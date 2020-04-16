Лос-Анджелес, США, , 12:09 — REGNUM Роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» в обмен на пожертвования в рамках благотворительной кампании All In Challenge для помощи пожилым, детям и нуждающимся в период пандемии коронавируса предложили голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом они сообщили в видеоролике, опубликованном на странице Ди Каприо в соцсети Instagram.

«Если вы когда-либо интересовались, каково это — работать со мной, великими Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, то вот ваш шанс», — сообщил Ди Каприо в обращении.

Актеры уточнили, что играют главные роли в фильме Скорсезе и пообещали победителю роль в массовке, возможность провести вместе со знаменитыми актерами день на съемочной площадке, а также посетить премьеру фильма.

По словам актеров, собранные в рамках акции деньги будут переданы в фонды, занимающиеся доставкой пищи и необходимых вещей для нуждающимся в помощи.

Напомним, картина «Убийцы цветочной луны» является экранизацией одноименной книги американского журналиста и писателя Дэвида Гранна. Сюжет основан на исторических событиях начала XX века, когда на в штате Оклахома на территории индейского племени было найдено месторождение нефти.

После этого индейцы стали один за другим погибать при подозрительных обстоятельствах. Расследованием занялось ФБР, выявив широчайших размах преступлений.