Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Пэрис Джексон сыграла роль Иисуса в новом фильме, который сейчас готовится к выходу, сообщает Fox News.

22-летняя дочь Майкла Джексона исполняет эту роль в фильме «Привычка», который уже снят. Главный персонаж фильма в исполнении Беллы Торн маскируется под монахиню, чтобы избежать насильственной сделки с наркотиками.

По словам продюсера фильма Донована Лейтча, персонаж Джексон посещает персонажа Торна «в нескольких разных случаях».

Продюсер уточняет, что фильм «вдохновлен ранним Тарантино». Дата выхода пока не объявлена.