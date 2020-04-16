Симферополь, , 10:29 — REGNUM Арт-кластер «Таврида» и социальный проект «Жить» совместно запустили международный онлайн-марафон. О необычной инициативе корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля сообщают в пресс-службе «Тавриды».

Участникам марафона необходимо сочинить продолжение песни Игоря Матвиенко «Жить», исполнить авторский куплет на родном языке и опубликовать видео в социальных сетях с хештегами #ЖИТЬ, #МыВместе и #Tavrida1love. Сообщается, что в необычной инициативе уже сейчас приняли участие более 50 молодых творцов из 25 регионов России, а также из США, Армении, Македонии, Нигерии, Кыргызстана, Беларуси и Туркменистана.

Поводом для организации марафона стала пандемия коронавируса, охватившая весь мир. В своих куплетах участники инициативы благодарят врачей, волонтеров и всех тех, кто, несмотря на опасность и усталость, продолжает работать и помогать пострадавшим.

Напомним, Арт-кластер «Таврида» включает в себя форум «Таврида», фестиваль «Таврида — АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнёт работу в 2022 году. Местом проведения большинства творческих мероприятий традиционно становится Крымский полуостров.

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