Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Американский актер и продюсер Марк Руффало рассказал о возможной судьбе персонажа Халка из вселенной Marvel. Интервью с ним 15 апреля опубликовало издание Variety.

Как сообщил Руффало, окончательных вариантов будущего Халка пока нет, и эта тема обсуждается. К примеру, имеется вариант его появления в сериале про Женщину-Халк. Руффало уточнил, если идея будет одобрена, то он с радостью примет участие в проекте.

Также актер пожелал, чтобы когда-нибудь был снят отдельный фильм о Халке, в котором бы рассказывалось о жизни героя между основными событиями из выпущенных блокбастеров.

Кроме этого, Руффало поделился воспоминаниями о том, как ему впервые предложили роль Халка, которая актера не вдохновила. Но коллеги Роберт Дауни младший и Джосс Уидон уговорили Руффало принять предложение, которое, как оказалось, было правильным.