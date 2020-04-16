Москва, , 08:52 — REGNUM Весенний концертный тур по Сибири и Дальнему Востоку на осень перенесли музыканты группы «Би-2» из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

«Друзья, наши сердца разбиты. Ориентируясь на динамику эпидемиологических показателей и серьёзность предпринимаемых государством защитных мер, мы вынуждены перенести тур Би-2 по Сибири и Дальнему Востоку», — говорится в объявлении.

Музыканты отметили, что следили за развитием ситуации последний месяц, и им стало очевидно, в ранее запланированные сроки ограничения на проведение массовых мероприятий не будут сняты. По их словам, даже сразу после снятия ограничительных мер остается опасность нанесения вреда здоровью зрителей, поэтому музыканты не хотят допускать «даже теоретическую возможность» нанесения такого вреда.

В завершении обращения, музыканты сказали поклонникам слова поддержки и призвали соблюдать меры предосторожности в период действия режима самоизоляции.

Новые даты концертов указаны на сайте. Начнется концертный тур 13 сентября с выступления во Владивостоке, а завершится в Барнауле 4 октября. Также концерты состоятся в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Томске, Новосибирске.