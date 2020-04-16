Иркутск, , 08:32 — REGNUM Музыканты Иркутской областной филармонии записали концерт Сохрани мою речь навсегда» из цикла «Великие влюбленные» соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщила пресс-служба Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе, концерт был запланирован на 16 апреля. Из-за закрытия всех концертных залов, театров и прочих культурных заведений, провести концерт для зрителей стало невозможным.

Но музыканты решили не отменять концерт, а записать его и показать зрителям в соответствии с расписанием. Для этого артисты получили специальное разрешение и пришли в органный зал областной филармонии.

Им пришлось соблюдать особые меры. В зале одновременно находилось не более четырех человек, двое из которых были операторами. При входе в зал у всех проверяли температуру, а между выступлениями музыкантов помещение обрабатывали дезинфицирующими растворами.

Таким образом, работникам филармонии удалось записать настоящий концерт, который будет показан строго по расписанию 16 апреля в 18:30 местного времени на YouTube-канале областной филармонии и продлится один час.

В программе концерта музыканты представили музыку 20-х — 30-х годов XX века. Вокальные партии исполнила Екатерина Переверзева, аккомпанировал ей на фортепиано Дмитрий Силаев. Инструментальные композиции исполнили гитарист Роман Бурматов, аккордеонист Сергей Фукалов и Анна Баранкова, сыгравшая на домре.