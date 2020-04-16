Чебоксары, , 07:16 — REGNUM В Чувашии в настоящее время вопрос о досрочном завершении образовательного процесса или «по его упрощению» «пока не решён». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Алла Салаева, отвечая на вопросы родителей о дистанционном образовании и возможном досрочном начале каникул.

Член чувашского правительства отметила, что в республике «в целом вопрос образования налажен».

«Наверное, даже правильно сказать, что школьники находятся не на дистанционном, а удалённом обучении. Во всех школах республики образовательный процесс идёт, но он идёт, скажем так, в лояльном формате с точки зрения возможностей школы. Но основной объём до детей доводится. Хочу сказать искреннее спасибо педагогам, потому что новый формат обучения сложен не только для детей, но и родителей, которые столкнулись с таким новым форматом, и для самих педагогов. Каждая школа организовывает это по-разному. Кто-то через интернет-дневник, кто-то через электронные системы, кто-то через мессенджеры. Где сложности с интернетом, педагоги распечатывают задания», — сказала Алла Салаева.

«Что касается решения по каникулам, об их продлении, то мы учимся на дистанционном режиме до 30 апреля. Никаких решений по завершению образовательного процесса или по упрощению каникул дальше 30 апреля пока [нет], [вопрос] пока не решён.

С точки зрения экзаменов. ЕГЭ дети сдают, сроки сдвинуты на июнь. С точки зрения ОГЭ — сдают только профильные предметы, то есть девятиклассникам надо сдавать русский язык и математику. Это будет обязательно, потому что поступать надо всем», — сообщила вице-премьер республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения предоставило регионам право самим решать, отправлять ли школьников на каникулы досрочно. Исключение составляют старшие классы, начиная с девятого: для них учебный год пока решено не сокращать. В федеральном ведомстве отмечают, что инфраструктурная обеспеченность школ позволяет в полном объёме реализовать дистанционное обучение только для четверти учащихся.