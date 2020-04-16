Санкт-Петербург, , 00:21 — REGNUM Онлайн-концерт даст знаменитая петербургская группа «Сплин» 17 апреля на платформе Okko.

Концерт состоится в 19:00 по московскому времени. В перерывах между композициями музыканты ответят в прямом эфире на самые интересные, по их мнению, вопросы поклонников.

Напомним, группа «Сплин» возникла в Санкт-Петербурге в 1994 году, ее бессменным лидером и автором песен является Александр Васильев. Также напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции живые концерты и другие массовые культурные мероприятия в России отменены.