Архангельск, , 23:49 — REGNUM Решение о переносе абрамовского театрального фестиваля «Родниковое слово» на будущий год принял Архангельский драматический театр.

Фестиваль должен был состояться в мае. Также перенесены майские гастроли в Архангельске московского Театра имени Вахтангова, который должен был показать спектакль «Евгений Онегин». Театр возвращает деньги и за билеты на собственные спектакли конца сезона, вместо них он будет развивать онлайн-программы.

На сайте театра и в группе ВК проходят онлайн-трансляции старых спектаклей, актеры и режиссеры регулярно общаются со зрителями в Instagram. Также, по инициативе главного режиссера Андрея Тимошенко, на YouTube-канале театра проходят «Коронавирусные чтения». Онлайн уже прозвучали рассказы Чехова, теперь актеры студенты и волонтеры приступают к чтению «Декамерона» Бокаччо.

Напомним, театральный фестиваль «Родниковое слово» имени Федора Абрамова проходит в Архангельском драматическом театре каждые два года с 2007 года. В его программе — спектакли-инсценировки произведений известных российских писателей.

Также напомним, из-за распространения нового опасного коронавируса все массовые культурные мероприятия в России отменены или перенесены.