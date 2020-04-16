Тегеран, , 08:34 — REGNUM Иранский документальный фильм «Женщины Солнца: хронология видения» в своем первом международном показе будет представлен на кинофестивале Hot Docs в Америке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 апреля.

Документальный фильм, снятый режиссером Хамедом Зольфакари, рассказывает о шести домохозяйках в иранской пустынной деревне под названием Шафиабад в провинции Керман, которые борются за гендерное равенство, снимая свою самоотверженную борьбу за более высокие доходы и личную свободу женщин, однако сталкиваются с сопротивлением общины после показа своих историй в мечети.

Фильм также будет показан в программе La Lucarne французского канала Arte, который входит в число инвесторов документального фильма. La Lucarne уделяет внимание творческому документальному кино и ежегодно показывает восемь экспериментальных фильмов от зарубежных кинематографистов.

Фестиваль Hot Docs был запланирован на 30 апреля-10 мая. Мероприятие было перенесено на 13 марта из-за пандемии COVID-19.