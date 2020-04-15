Лондон, , 22:43 — REGNUM Арт-объект на тему самоизоляции создал знаменитый британский уличный художник Бэнкси. Фотографию арт-объекта автор выставил 15 апреля в своём Instagram-аккаунте.

На снимке с подписью «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома» запечатлена часть ванной комнаты с нарисованными везде крысами. Крысы являются одними из самых популярных и любимых героев произведений Бэнкси.

На снимке крыс сразу несколько, нарисованные зверьки буквально оккупировали ванную комнату. Одна крыса считает дни, проведённые в самоизоляции, рисуя палочки на стене, вторая повисла на держателе для туалетной бумаги, наступив лапами на тюбик зубной пасты, третья сталкивает с полки флакон с жидким мылом, а ещё одна раскачивает зеркало в раме.

В течение часа фото арт-объект набрало больше девятисот тысяч «лайков», его прокомментировали более 11 тысяч пользователей.

Хедожник не раскрыл местонахождения комнаты, превращённой в арт-объект, неизвестно, является ли эта ванная комната на самом деле комнатой Бэнкси.

Ранее ИА REGNUM сообщало о граффити авторства Бэнкси, которое появилось в британском городе Бристоле.

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