Тегеран, , 08:41 — REGNUM 15 апреля иранская Национальная организация образовательного тестирования (NOET) объявила, что все международные экзамены, которые должны были состояться 20 мая, были отменены из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Все международные тесты, включая TOEFL, GRE General, GRE Subject, IELTS, Life Skills, UKVI, которые должны были состояться 20 мая, были отменены. Экзамены были отменены по согласованию с образовательной службой тестирования (ETS) и IDP Education. Новый график проведения международных экзаменов будет объявлен позднее NOET или иным образовательным центром.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение коронавируса, начиная с закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также производится регулярная дезинфекция общественных мест.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 48 129 человек из общего числа 74 877 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выздоровели, при этом пандемия унесла жизни 4683 человек.