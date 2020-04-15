Санкт-Петербург, , 22:38 — REGNUM Онлайн-проект «Путеводитель по оркестру» представит зрителям Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» 17 апреля.

В прямом эфире зрителей познакомят с музыкальными инструментами и музыкантами оркестра «Северная Симфония». Наряду с историей каждого инструмента, прозвучат забавные рассказы из профессионального быта музыкантов.

О том, чем альт отличается от скрипки и контрабаса, о значении каждого инструмента для оркестра и о многом другом расскажет художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Поскольку все музыканты находятся на самоизоляции, каждый из них продемонстрирует звучание своего инструмента из дома, а зрители смогут задать маэстро и оркестрантам вопросы онлайн.

Трансляция состоится 17 апреля в 17:00 на сайте театра и в его группе ВКонтакте.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса российские театры закрыты не только для зрителей, но и для актеров и музыкантов. Для театралов организуются онлайн-показы спектаклей и другие дистанционные проекты.