Тегеран, , 09:13 — REGNUM 15 апреля генеральный директор Организации по делам студентов Ирана заявил, что 90 процентов иностранных студентов иранских университетов, вернувшихся в свои страны на фоне распространения коронавируса во всем мире, проходят дистанционное обучение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдолхамид Ализаде рассказал журналистам агентства IRNA, что у остальных студентов есть проблемы, связанные с отсутствием доступа к интернету или иными причинами.

«Любое решение, которое будет принято для студентов иранских университетов, будет распространено в том числе и на иностранных студентов, которые сейчас находятся на своей родине», — сказал он.

«Как правило, любые решения по деятельности университетов зависят от заключения Национального штаба по борьбе с коронавирусом», — подчеркнул Ализаде.

Чиновник также приветствовал надлежащие меры университетов по запуску электронной системы обучения после того, как страна столкнулась со вспышкой коронавируса.