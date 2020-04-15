Штат Калифорния, США, , 21:39 — REGNUM Известный голливудский актер Мэтью Макконахи, блистательно сыгравший в десятках фильмов и, прежде всего, главные роли в «Далласском клубе покупателей», «Настоящем детективе» и «Джентльменах», порадовал поклонников пропагандистским видеосюжетом.

В нем он предстает в образе лихого ковбоя, побеждающего злосчастный коронавирус. Главное его оружие — собственноручно сделанная защитная маска.

Герой Макконахи обращается к зрителям с призывом оставаться дома, но если обстоятельства заставляют выйти — ношение маски обязательно.