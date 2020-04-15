Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Собственные сказанные накануне слова о заражении коронавирусом опроверг музыкант Сергей Шнуров 15 апреля.

О том, что он болен COVID-19, Шнуров сообщил во время онлайн-беседы в Инстаграм с футболистом Александром Кержаковым. Речь зашла о самоизоляции, оказалось, что оба собеседника уединились на своих дачах, между которыми 60 километров. Шнуров сказал Кержакову, чтобы тот не навещал его, потому что он «болен коронавирусом» и всех заражает.

Позднее музыкант назвал свои слова частью шуточной беседы, заявил, что он совершенно здоров, а если заболеет, то сообщит об этом официально.

Напомним, Сергей Шнуров является лидером музыкальной «группировки» «Ленинград» и славится своим эпатажным стилем в песнях и в жизни. Недавно музыкант начал политическую карьеру, вступив в «Партию Роста».

Также напомним, число заболевших COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек, 129 тысяч скончались.