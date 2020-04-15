Москва, , 20:57 — REGNUM Известная российская медиакомпания ivi запускает документальный онлайн-проект «Изоляция».

По сюжету известные артисты рассказывают о своей жизни в режиме самоизоляции, а также берут интервью у самых разных людей во многих странах, конечно, кому есть, что поведать интересное о себе и событиях, происходящих в регионе. Таким образом, продюсеры Данила Шарапов, Дмитрий Литвинов и Тина Канделаки намериваются создать картину жизни планеты на карантине.

Ведущими выступят актеры Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников, а также популярные спортсмены, музыканты, и, понятно, медицинские работники.