Москва, , 20:38 — REGNUM 17 апреля известный рэпер Тимати выступит на платформе Wink большой онлайн-концерт. Поклонники певца услышат его лучшие композиции — «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Дерзкая», «Понты», «Баклажан» и другие.

Тимати сообщил СМИ, что строго соблюдает режим самоизоляции, но будет рад подарить фанатам настоящее шоу. Сделано это будет из студии.

Более того, Тимати обещал пообщаться с поклонниками. Сделать это будет можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram.

Начало концерта в 19:00.