Москва, , 20:24 — REGNUM Прекратить показ нового сериала «Зулейха открывает глаза» намерен потребовать от телеканала «Россия 1» лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

По мнению политика, сериал является «пасквилем на советское прошлое и плевком в лицо всему российскому народу». Сурайкин считает, что государство должно вмешиваться и запрещать подобные произведения, авторы которых «хотят сделать себе пиар и заработать на этом деньги». Он рассказал о том, что юридический отдел партии уже подготовил официальное обращение, которое будет передано руководству телеканала 16 апреля.

Напомним, мини-сериал Егора Анашкина по известному роману Гузели Яхиной рассказывает о судьбе татарской крестьянки Зулейхи, которая в 30-е годы вместе с другими «раскулаченными» и «лишенцами» оказалась в сибирской ссылке. В главной роли — Чулпан Хаматова. Уже показанные эпизоды вызвали противоречивые отзывы зрителей.