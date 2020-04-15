Москва, , 19:26 — REGNUM Запись онлайн-дискуссии «Культура онлайн: вернуться, чтобы остаться», прошедшей 10 апреля под эгидой Санкт-Петербургского культурного форума, опубликована в интернете.

Темой беседы стали новые формы работы с аудиторией во время пандемии, призванные сохранить наработанные годами связи культурных учреждений с публикой.

В дискуссии приняли участие специалисты из России, Азербайджана, Бельгии и Швеции — Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра (Россия); Татьяна Соловьева, заведующая Центром медиакоммуникаций Кунсткамеры (Россия); Патрик Джордж де Клерк, директор Music Projects for Brussels (Бельгия); Суад Гараева-Малеки, художественный руководитель пространства современного искусства YARAT (Азербайджан); Владимир Охнич, музейный педагог Халльвильского музея в Стокгольме (Швеция). Модератором стала Светлана Болмотова, ведущая информационной программы «Известия» на телеканале «78».

Участники отметили, что самым большим вызовом для культурных учреждений стала внезапность перемен, к которым было невозможно подготовиться загодя. Только 12% культурных учреждений, согласно опросам, имели до карантина самостоятельные онлайн-проекты, хотя выходить в сеть планировали и уже имели в своем штате соответствующих специалистов больше половины театров, музеев и концертных залов, а 18% дублировали некоторые оффлайн-события в интернете.

По словам Александра Малича, Александринке пришлось буквально за 4 дня проделать более чем полугодовую работу. Театр был первым, кто сыграл премьеру онлайн, это была профессиональная трансляция с нескольких камер спектакля «Маузер» Теодороса Терзопулоса. А когда театр полностью закрылся, то начались трансляции архивных спектаклей — по три записи в неделю. Готовятся к показу записи спектаклей, которых уже давно нет в репертуаре.

Татьяна Соловьева рассказала о проекте «Говорит и показывает Кунсткамера». Это виртуальный кинозал, в котором демонстрируются этнографические фильмы, снятые научными сотрудниками музея. Также на сайте музея доступны виртуальные экскурсии и сугубо карантинные проекты, такие как мастер-классы по пошиву защитных масок и фотопроект «Лайфхаки от Кунсткамеры», где сотрудники на фоне редких архивных фотографий делятся опытом выживания на самоизоляции. Несколько сотрудников, оказавшиеся во время эпидемии в других странах, прислали репортажи о жизни в экзотических краях в это непростое время.

Суад Гараева-Малеки рассказала о проекте YaratOnline, который музей начал транслировать в Инстаграм и об одной из двух сорвавшихся из-за карантина выставок, которую планируется выпустить в видеоформате. Также музей начал формирование экспозиции картин молодых художников, заявки на участие также принимаются онлайн. В ближайших планах — проект масштабной выставки, основанной на использовании технологий виртуальной реальности. Эта выставка должна стать начинанием, которое надолго переживет карантин.

Хальвилльский музей работает в онлайн уже давно, но в ответ на новые вызовы пошел на креативные эксперименты. Владимир Охнич рассказал о коротких ежедневных экскурсиях в Инстаграм и о работе по скайпу со школами и домами престарелых.

Татьяна Соловьева указала на проблему с кадрами популяризаторов науки и специалистов по цифровым технологиям, с которой сталкиваются музеи.

Патрик Джордж де Клерк указал на опасность ухода музыки в онлайн, так как при этом теряется огромная часть энергетики и живой контакт с аудиторией. И все же, по его мнению, время, которое нам выпало — это шанс подумать о том, как стать лучше и как сделать культуру более доступной для массового зрителя.

Также эксперты отметили, что именно сейчас — настоящее раздолье для художников, работающих в таких техниках, как видеоарт, фотография, виртуальная реальность, они смогут выйти на первый план и проявить себя.

Напомним, из-за распространения нового коронавируса подавляющее большинство культурных учреждений в России закрыты и по возможности переносят свою деятельность в интернет.