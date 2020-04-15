Берлин, , 18:30 — REGNUM 450 тысяч евро собрали в Германии на восстановление собора Нотр-Дам в Париже. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ведомства уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Моники Грюттерс.

В первую годовщину пожара в соборе Парижской богоматери, который произошёл 15 апреля 2019 года, Моника Грютерс вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и немецким послом в ЮНЕСКО Марией Бемер предложили Франции конкретную помощь в реконструкции собора. В частности, была предложена помощь в восстановлении верхней части окон собора, которую могут оказать стекольные мастерские при немецких соборах.

Кроме того, через день после пожара начался сбор средств в регионах Германии для восстановления собора. В рамках акции «Северный Рейн-Вестфалия — для Норт-Дама» было собрано 450 тыс. евро. Как заявил премьер-министр этой федеральной земли Лашет, восстановление Нотр-Дама является для него символом германо-французской дружбы, а сам восстановленный собор, по словам Лашета, «имеет шанс стать европейским символом надежды».

Также Грютерс добавила, что французские мастера-реставраторы могут рассчитывать при реконструкции собора Нотр-Дам на профессиональную экспертизу и поддержку своих коллег из Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первой мессе, состоявшейся после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

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