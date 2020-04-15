Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Джордан Пил рассказал, почему из Нии ДаКосты получился идеальный режиссёр для ремейка фильма ужасов «Кэндимен». Его цитаты 14 апреля приводит журнал Empire.

Пил заявил, что у него не получилось бы снять правильный ремейк, так как режиссёр слишком увлечён своими оригинальными идеями. В этой ситуации на роль постановщика проекта идеально подошла Ниа ДаКоста: она уважительно отнеслась к первоисточнику и сняла «очень красивый фильм».

Премьера ремейка «Кэндимена» должна была состояться летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса выход фильма пришлось отложить до осени.

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