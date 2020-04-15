Сочи, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM Фрагмент из симфонии №7 «Ленинградской» Дмитрия Шостаковича исполнили в режиме самоизоляции музыканты Сочинского симфонического оркестра. Видеоролик музыканты опубликовали на канале оркестра в YouTube.

Как сообщает художественный руководитель оркестра Антон Лубченко, Сочинский симфонический оркестр стал первым российским оркестром, записавшим выступление в самоизоляции. Он отметил, что акция проведена в поддержку всех, кто сегодня находится в режиме самоизоляции.

Дирижер напомнил, что Седьмая симфония Шостаковича была создана в блокадном Ленинграде и являлась не только символом победы, но и примером преодоления страшнейших вызовов времени.

«Сегодня играем в период карантина, но обязательно настанет время, когда Сочинский симфонический исполнит эту симфонию в концертном зале — и тогда мы вместе отпразднуем тройную победу: и ту, что одержали над фашизмом в 1945-м, а также новые — над коронавирусом и над собой!» — подчеркнул Лубченко.

Всего в выступлении участвуют 36 музыкантов, каждый из которых записал свою партию на видео, после чего фрагменты были объединены и смонтированы в клип. В заключении ролика Лубченко сообщил, что продолжение выступлений оркестра последуют, но уже в концертном зале.