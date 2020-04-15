Ставрополь, , 15:38 — REGNUM Ставропольский край получит из федерального бюджета 428,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию детских школ искусств. Средства выделены в рамках трехлетнего соглашения между правительством региона и Министерством культуры РФ, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе губернатора края.

В 2020 году ремонтные работы запланированы в 15 муниципальных детских школах искусств. Они расположены в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Невинномысске, Минераловодском и Изобильненском городских округах, Арзгирском, Курском, Кочубеевском и Шпаковском районах.

Напомним, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в стране более тысячи помещений детских школ искусств обветшали или просто непригодны для занятий. Глава государства подчеркнул, что правительство и власти регионов должны способствовать приведению в порядок таких зданий.