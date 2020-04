Санта-Моника, США, , 15:19 — REGNUM Компания Netflix решила выпустить сериал про зомби «All Of Us Are Dead» («Все мы мертвы»). Об этом сообщило издание Deadline.

Журналисты издания сообщают, что компания уже заказала производство многосерийного фильма. За базу для сюжета будет взят популярный южнокорейский сериал.

Сюжет оригинального сериала рассказывает о учениках старших классов, оказавшихся в ловушке в родной школе во время распространения вируса, превращающего людей в зомби.

Как сообщают журналисты, съемки начнутся летом, но дата премьеры сериала пока неизвестна.