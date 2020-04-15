Санта-Моника, США, , 15:08 — REGNUM Кинокомпания Lionsgate решила провести бесплатные показы своих кинофильмов в период действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Как уточняют журналисты издания, компания заключила партнерские соглашения с видеосервисом YouTube, компанией Fandango и Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров. Показы состоятся в апреле и мае на платформах YouTube и Movieclips.

Организатор акции дали ей название «Lionsgate LIVE: Ночь в кино». Зрителям покажут популярные ленты кинокомпании: «Голодные игры», «Грязные танцы», «Ла-Ла Ленд», «Джон Уик» и другие.

По данным журналистов, вести шоу будет голливудская актриса Джейми Ли Кертис. В период проведения акции будут организованы благотворительные акции, средства от которых компания планирует направить на поддержку сотрудников компаний из сферы киноиндустрии, оставшихся без работы.