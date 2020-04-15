Лондон, , 15:07 — REGNUM Анализ общего количества повторяемых в эфире британского радио и телевидения песен вывел на первое место по популярности за последнее десятилетие композицию «Happy» из мультфильма «Гадкий я 2». Автор и исполнитель саундрека Фарелл Уильямса. Об этом сообщила телевизионная сеть «BBC».

На второе место вышла обладательница многочисленных премий «Grammy» Адель с песней Rolling In The Deep.

В числе лауреатов песни в исполнении Кристины Агилеры, Джастина Тимберлейка, групп Black Eyed Peas, One Republic, Maroon 5 и других.