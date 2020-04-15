Лос-Гатос, США, , 14:52 — REGNUM Двухминутный ролик о создании одного из самых захватывающих эпизодов нового боевика «Эвакуация» от компании Netflix появился в сети. Ролик опубликовала компания на своем официальном канале в YouTube.

В ролике подробно описывается процесс создания продолжительной экшен-сцены, в которой имитируется съемка одним дублем. Со зрителями секретами делятся исполнитель главной роли наемника Тайлера Рэйка Крис Хемсворт и режиссер картины Сэм Харгрейв.

Они рассказывают и показывают, как велась работа на съемочной площадке, какую технику использовали для съемок, а также в каких моментах все-таки скрываются склейки. В ролике присутствует отрывок, в котором показывается операторская работа самого Харгрейва, сидящего на капоте машины, несущейся вместе со всеми в эпизоде погони.

Выход боевика на экраны ожидается 24 апреля. Сюжет картины рассказывает о смертельно опасном деле наемника Рэйка, подвизавшегося спасти в столице Бангладеш похищенного наркобаронами ребенка.