Ла-Рошель, Франция, , 14:37 — REGNUM Ежегодный летний фестиваль музыки Francofolies de La Rochelle во Франции отменили организаторы в связи с введенными властями ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее объявление размещено на странице фестиваля в соцсети Facebook.

В объявлении сообщается о переносе фестиваля на те же даты в 2021 году. В нынешнем году музыкальное мероприятие должно было пройти летом с 10 по 14 июля.

Музыкальный фестиваль Francofolies de La Rochelle впервые состоялся в 1985 году. С тех пор он проводится ежегодно на берегах Атлантики в городе Ла-Рошель.

Напомним, Франция входит в пятерку стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусом.