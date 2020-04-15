Москва, , 14:29 — REGNUM 15 апреля в московском театре «Современник» по традиции соберутся артисты труппы, чтобы отпраздновать 64 годовщину основания любимого театра. Вернее в самом зрительном зале будут присутствовать художественный руководитель Виктор Рыжаков и директор Игорь Попов. Сами же актеры присоединяться к сбору в онлайн-формате из дома.

Руководство театра сознательно пошло на такой неординарный шаг, чтобы в отсутствии спектаклей артисты не чувствовали себя оторванными от сцены, а оставались единым, дружным коллективом в это непростое время.

Это будет первое собрание за полувековую историю театра, на котором не будет присутствовать многолетний бессменный руководитель труппы Галина Волчек, ушедшая из жизни в декабре 2019 года.

Онлайн-проект театра «Современник» «Доктор Чехов», в котором артисты читают рассказы Антона Павловича Чехова, пользуется в сети большой популярностью.