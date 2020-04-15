Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Владельцы кинотеатров в США, которые из-за распространения коронавируса были вынуждены закрыть свои заведения, планируют к концу июля возобновить их работу. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

В сообщении приводятся слова пресс-секретаря Национальной Ассоциации владельцев кинотеатров Патрика Коркорана, который заявил, что будет организован переходный период, в рамках которого вперед откроются кинотеатры в тех регионах, где заболевание COVID-19 будет быстрее всех побеждено.

Он сказал, что этот процесс может начаться уже в середине июня, но сделал оговорку о том, что любые сроки сейчас очень ориентировочные. Коркоран уточнил, что владельцы кинотеатров будут придерживаться рекомендаций органов здравоохранения.

Еще одной проблемой, которую назвал пресс-секретарь, является возможное нежелание киностудий выпускать в прокат свои высокобюджетные картины, если не будет обеспечен общенациональный прокат. Кинокомпании итак из-за прекращения кинопроката несут огромные убытки, поэтому вряд ли они решатся выпустить премьеры, пока не смогут получить от проката максимального эффекта.

По его словам, скорее всего первые недели после открытия, в кинотеатрах придется показывать классику кино или картины, находившиеся в прокате на момент закрытия кинотеатров.