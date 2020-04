Сеул, , 14:19 — REGNUM Южнокорейская группа Super M примет участие в благотворительном онлайн-концерте, организованном для сбора средства на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании SM Entertainment.

По их словам, фестиваль «Весь мир: вместе дома» (One World: Together At Home), который состоится 18 апреля, организован при поддержке инициативы Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения.

Гостями фестиваля также станут Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Лиззо, Джей Бальвин, Burna Boy, Бекки Джи, Чарли Пут, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Билли Джо Армстронг, Аланис Мориссетт, Этон Джон и другие.

Известно, что Super M стали единственными южнокорейскими исполнителями, которые примут участие в благотворительном мероприятии.