Лос-Анджелес, США, , 14:05 — REGNUM Американский кинорежиссёр Сэм Рейми официально подтвердил, что он займётся съёмками сиквела «Доктора Стрэнджа». Об этом 14 апреля сообщил портал comingsoon.net.

Рейми отметил, что в детстве Доктор Стрэндж был одним из его любимых супергероев. Тем не менее, режиссёр не мог предвидеть, что в будущем ему предстоит снять кинокомикс о приключениях популярного персонажа Marvel.

Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» должна состояться в 2021 году. Главную роль в картине вновь исполнит Бенедикт Камбербэтч.

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