Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» стал победителем 10-й ежегодной премии Home Media Awards. Об этом сообщило издание Variety.
Кроме главной победы «Однажды в… Голливуде» стал также лучшим в категории «Лучший кинотеатральный релиз для домашнего просмотра».
Победители премии были выбраны жюри по результатам онлайн-голосования дистрибьюторов. Всего премия Home Media Awards вручается в 46 категориях.
Напомним, картина Тарантино уже получила два «Оскара», три премии «Золотой глобус», премию Каннского фестиваля. В российском кинопрокате «Однажды в… Голливуде» собрал более миллиарда рублей.