Майами, США, , 13:33 — REGNUM Новый трек «I believe that we will win» («Я верю, что мы победим») о победе над коронавирусом выпустил американский рэпер Pitbull. Клип опубликован на официальном канале музыканта в YouTube.

Рэпер в треке поет о распространении страха во время эпидемии. Он сообщает два варианта, как вести себя в этой ситуации: либо бежать, либо бороться.

«Позвольте мне сказать вам, во что я верю: мы переживем все это и встанем. Мы победим», — такие слова звучат в песне исполнителя.

Как сообщают СМИ, Pitbull планирует вырученные с этой композиции средства направить в благотворительные фонды.

Напомним, под сценическим псевдонимом Pitbull выступает музыкант Армандо Кристиан Перес Акоста. Он начал свою карьеру в 2000-х годах. Всего рэпер выпустил 11 альбомов.