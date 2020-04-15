Москва, , 13:03 — REGNUM Сроки проведения 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) из-за ситуации с распространением коронавируса организаторы перенесли на октябрь. Об этом они сообщили на официальном сайте фестиваля.

Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), ответственная за аккредитацию международных кинофестивалей, определила даты проведения ММКФ с 1 по 8 октября. Как отмечается в сообщении, новые даты фестиваля являются наиболее оптимальными с позиции безопасного проведения мероприятия.

Напомним, ранее фестиваль планировалось провести с 22 по 29 апреля. ММКФ является одним из наиболее престижных мировых кинофорумов.

Впервые фестиваль прошел в 1935 году. В 1972 году он вошел в число крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года проведение ММКФ стало ежегодным.