Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Южнокорейская группа BTS продолжает удерживать позиции в чарте Billboard 200 седьмую неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, альбом «Map of the Soul: 7» занял 37-ю строчку.

Напомним, что после выхода альбома южнокорейский бойз-бенд занял первое место в чартере, во вторую неделю опустился на третье место, на третьей неделе — на восьмое, на четвертой неделе — на одиннадцатое, на пятой неделе — на двадцать четвертое, на шестой неделе — на двадцать пятое.

Известно, что дебютный мини-альбом «2 Cool 4 Skool» попал в чарт Billboard World Album, а заглавная песня альбома «No More Dream» — заняла второе место в Billboard World Digital Song Sales Chart, а треки «Intro: 2 Cool 4 Skool» и «I Like It» — 18-ю и 10-ю строчку соответственно.