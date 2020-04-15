Нью-Йорк, США, , 12:18 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер последнего сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Его опубликовали 14 апреля на официальной странице шоу в Twitter.

https://twitter.com/AgentsofSHIELD/status/1250148066205859840

В коротком ролике агент Колсон (Кларк Грегг) возвращается к своей команде агентов. Премьера седьмого сезона намечена на 27 мая 2020 года.

Напомним, «Агенты «Щ.И.Т.» — это фантастический сериал, основанный на истории секретной правительственной организации из комиксов Marvel Comics. Первая серия вышла в 2013 году.

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